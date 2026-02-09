L'Atalanta vince e avanza: Cremonese in crisi, Nicola a +5 dai viola
L'Atalanta vince con brivido finale in uno dei due monday night della ventiquattresima giornata di Serie A: per la squadra di Raffaele Palladino 2-1 sulla Cremonese grazie al doppio vantaggio nei primi venti minuti della gara (2-1 il risultato finale) poi amministrato. A sbloccare la gara ci pensa Krstovic al 13' su assist del compagno di reparto Raspadori, con Zappacosta che al 25' sugella il 2-0. Nel finale, in pieno recupero, arriva l'1-2 di Morten Thorsby, nuovo arrivato della Cremo che segna il suo primo gol in grigiorosso.
Con questo risultato l'Atalanta si avvicina alla zona europea (è sempre settima a 39 punti, -2 dal Como che deve però giocare il recupero con il Milan il 18 febbraio) mentre continua la crisi della Cremonese che con la sconfitta resta a 23 punti, a + 5 sulla Fiorentina terzultima.
