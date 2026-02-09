FirenzeViola
Doppie sedute per Rugani: nei prossimi giorni in gruppo
FirenzeViola.it
La squadra oggi ha goduto di un giorno libero ma il "Rocco B. Commisso" Viola Park non era completamente vuoto. Ad esempio Daniele Rugani anche oggi era ad allenarsi. Fin da quando arrivato, l'ex difensore della Juventus sta svolgendo doppie sedute di allenamento e verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni in un percorso concordato da staff tecnico e staff medico.
