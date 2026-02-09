Fenucci: "Fabbian come un figlio ma operazione conveniente e Sohm più duttile"

A margine della presentazione dei nuovi acquisti del Bologna, ha parlato anche l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci che ha spiegato il mercato del club e in particolare la cessione di Fabbian: "Per quanto riguarda Fabbian abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia sulla trequarti sia in mediana. Inoltre le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe.

Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta".