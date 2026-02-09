Sentite Angelozzi: "Kilicsoy mi ricorda Gerd Muller, impossibile non riscattarlo"

A ridosso di Roma-Cagliari, Guido Angelozzi, direttore sportivo dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare di due sorprese dell'attuale Serie A, Marco Palestra e Semih Kılıçsoy, due classe 2005 prelevati dai sardi in estate (entrambi a segno nella vittoria di due settimane fa al Franchi contro la Fiorentina.

Così sull'esplosione di Palestra, calciatore di proprietà dell'Atalanta: "Un'idea del presidente, che già lo conosceva bene. L'ho visto in ritiro quest'estate e avevo già capito che fosse un predestinato. Siamo contenti di ciò che sta facendo".

E sul riscatto di Kilicsoy, in prestito dal Besiktas: "Assomiglia più a Gerd Muller o a Romario? A Gerd Muller. Ho una certa età e mi ricorda lui. È un ragazzo del 2005 che farà parlare di lui in tutta Europa. È un giocatore forte. Riscatto? Come fai a non riscattarlo? È un giocatore straordinario, giovane e anche Montella ha detto che è un profilo molto interessante. Pastorello ce lo ha segnalato in estate, lo abbiamo seguito con uno scout in Turchia e io personalmente ho chiamato Montella e al suo vice e l'abbiamo preso".