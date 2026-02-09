La 24esima giornata prosegue con Cagliari-Roma: le formazioni ufficiali

La 24esima giornata di serie A prosegue con Cagliari-Roma alle 20.45, anche se si chiuderà quando sarà recuperata la gara Milan-Como rinviata per via delle Olimpiadi a Milano. Il Cagliari vuole consolidare la posizione lontano dalla zona retrocessione visto che con 28 punti è a +10 sulla Fiorntina terzultima e con un risultato positivo aumenterebbe il gap. La Roma a sua volta vuole agganciare la Juventus in zona Champions visto che i bianconeri non sono andati oltre il pareggio in questo turno. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori con Dybala che non è stato neanche convocato tra le fila giallorosse e dunque neanche in panchina:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperii

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy Allenatore: Fabio Pisacane