Francesco Totti ancora all'Olimpico per Roma-Cagliari, Massara "Ha un ottimo rapporto con Friedkin"

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Francesco Totti ancora allo stadio Olimpico. L'ex capitano giallorosso, dopo quasi tre anni di assenza, era tornato già in occasione di Roma-Stoccarda e questa sera è nuovamente presente sugli spalti. E' arrivato accompagnato dal figlio un'ora prima del fischio d'inizio della gara con il Cagliari dopo che Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, nei giorni scorsi aveva parlato dell'ipotesi del ritorno di Totti in società. "Francesco è la storia di questo club - ha detto Ricky Massara a DAZN prima della gara -.

Lui e la famiglia Friedkin mantengono un ottimo rapporto. Queste sono valutazioni che spettano alla proprietà, che ha sempre avuto come unico interesse il bene di questo club e anche riguardo a questo farà le debite valutazioni". (ANSA).