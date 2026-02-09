Doppio Malen, Gasp sorride. 2-0 della Roma al Cagliari, ecco la classifica
Nel posticipo della 24esima di Serie A tutto facile per la Roma, che interrompe la striscia di tre successi consecutivi del Cagliari e si rimette in corsa per la Champions League, agganciando la Juventus al quarto posto: il monday night in un Olimpico come sempre stra-pieno lo decide una doppietta di Donyell Malen, al secondo e terzo gol in giallorosso. Gara comandata per 90', nel finale spazio anche per l'esordio in Italia per Bryan Zaragoza, ultimo acquisto in ordine di tempo del mercato per la squadra di Gasperini, e in Serie A per Antonio Arena, attaccante della Primavera che domani compirà 16 anni. Il Cagliari, alla prima senza Luperto, ceduto alla Cremonese, rimane comunque ad ampia distanza di sicurezza dal terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, a -10 adesso dai rossoblù.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 46 (24)
Roma 46 (24)
Como 41 (23)
Atalanta 39 (24)
Lazio 33 (24)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (24)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (24)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
