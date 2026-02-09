La sindaca Funaro ricorda Niccolò Galli: "Con profonda gratitudine per ciò che ha rappresentato"

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha voluto ricordare Niccolò Galli, scomparso il 9 febbraio 2001 a Bologna. Nel 25esimo anno dalla scomparsa si è tenuta in questi minuti anche una messa nella chiesa di San Francesco in piazza Savonarola cui hanno partecipato istituzioni (come l'assessore Perini e il presidente del Q2 Pierguidi) e amici (gli ex viola Galbiati e Rastelli, tra gli altri): "A 25 anni dalla tragica scomparsa di Niccolò Galli, Firenze ricorda un ragazzo che rappresentava la passione, il talento e l’amore per lo sport - le parole di Funaro - La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella sua famiglia, babbo Giovanni, mamma Anna e le sorelle Carolina e Camilla, ma in tutti coloro che credono nella forza della vita, nell’impegno e nella gioia di condividere uno sport come strumento di crescita.

A 25 anni da quel giorno ricordiamo Niccolò con profonda gratitudine: per ciò che ha rappresentato, per le emozioni che ha dato e per il modo in cui il suo ricordo ha unito tante persone, trasformando il dolore in memoria attiva, anche grazie al lavoro portato avanti dalla Fondazione che porta il suo nome. Alla famiglia, agli amici, a tutte e a tutti coloro che portano Niccolo’ nel cuore giunga il mio e il nostro abbraccio: la città di Firenze non dimentica".