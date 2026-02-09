FirenzeViola Sospiro di sollievo per Gudmundsson ma a sinistra scatta il piano B

Dopo gli esami di ieri, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo visto che a carico della caviglia sinistra di Albert Gudmundsson sono scongiurate lesioni. "Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni" è stato il report della società. Non bene certo, ma meglio di quanto temuto. Anche gli addetti ai lavori vedono con favore il report viola: "Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno - dice per esempio il professor Enrico Castellacci a Tmw - Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi".

I tempi di recupero

Per questo tipo di infortuni quindi Gudmundsson non dovrebbe saltare troppe partite. Troppe o addirittura nessuna visto che molto dipenderà anche dalla soglia del dolore che Gudmundsson ha dimostrato (almeno in occasione dell'infortunio al coccige) di avere abbastanza alta. A rigore potrebbe recuperare già per Como, ma è presumibile che Vanoli non lo rischi e tenti di averlo al 100% con il Pisa. La caviglia è infatti un'articolazione complessa e delicata e dunque, come dimostra Kean, meglio giocare solo quando è del tutto guarita.

Le alternative

All'uscita di Gudmundsson sabato scorso con il Torino, ad inizio ripresa proprio per l'infortunio, Vanoli ha spostato sulla fascia sinistra, con libertà di accentrarsi, Solomon che tra l'altro è andato anche in gol da quella posizione. Con il Como potrebbe dunque toccare di nuovo all'israeliano mentre sulla destra potrebbe giocare di nuovo Harrison (è stato proprio lui ad entrare per l'islandese sabato) o Parisi qualora Gosens fosse in grado di giocare. Cercando di risparmiare energie per la salvezza in campionato e in vista dello scontro diretto con il Pisa, giovedì in Conference Vanoli potrebbe invece inserire Fazzini, ritenuto il vice Gusmundsson.