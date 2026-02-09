Castellacci su Gudmundsson: "È stata esclusa una lunga assenza"

Enrico Castellacci, presidente nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche sulla condizione fisica di Albert Gudmundsson il cui referto esclude lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra: "Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi".