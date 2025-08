Qui United, Onana prova il recupero: potrebbe esserci contro la Fiorentina

vedi letture

Andre Onana potrebbe tornare in campo contro la Fiorentina il prossimo 9 agosto. Come riporta la BBC in Inghilterra, il portiere ex Inter va sempre più verso la conferma nel nuovo Manchester United guidato da Ruben Amorim che sta prendendo forma in queste settimane in vista dell'inizio della Premier League. Il nazionale camerunense ha lavorato duramente per migliorare la sua forma fisica negli Stati Uniti dopo essersi infortunato al bicipite femorale il secondo giorno di allenamento pre-stagionale.

È improbabile che sia in campo sabato contro l'Everton nell'amichevole, ma sta crescendo la speranza che Onana possa giocare qualche minuto nell'amichevole finale contro la Fiorentina, di cui fa parte anche l'ex portiere dello United David de Gea, all'Old Trafford il 9 agosto.