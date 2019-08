SPORTITALIA, Offerti 32 milioni per Berardi ma...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina ha fatto un'offerta da 32 milioni di euro in prestito oneroso con obbligo di riscatto per Domenico Berardi. Il giocatore, che in passato aveva detto no a Inter e Juventus, ora pare interessato a cambiare maglia ma il Sassuolo, per il momento, fa muro. Il club neroverde sa che sarebbe difficile trovare un sostituto all'altezza in poco tempo, soprattutto per i meccanismi del gioco di De Zerbi.