SPONSOR, Viola settimi con 6.5 mln. Il Sassuolo...

Domani la Fiorentina farà chiarezza sulla cifra che riceve grazie agli sponsor con la presentazione dei partner principali in conferenza stampa. Nel frattempo Gazzetta.it fa un quadro delle sponsorizzazioni con il Sassuolo primo grazie ai 18 milioni della Mapei dello stesso patron Squinzi. La Fiorentina è settima in questa speciale classifica. I viola - si legge -incassano complessivamente 6,5 milioni dallo sponsor principale Mediacom, dal retro-sponsor Prima.it e dallo sponsor sulla manica Estra. Con l’avvento di Rocco Commisso si è cercato subito di valorizzare a livello commerciale la maglia della Fiorentina che in passato aveva concesso lo spazio principale a Save The Children. Per questa stagione campeggerà il logo di Mediacom, il colosso della tv via cavo di proprietà di Commisso, poi si ragionerà su uno sponsor esterno. Incassano di più Napoli (9), Inter (10.5), Roma e Milan 14, Juve 17 e Sassuolo 18: Squinzi con la sua Mapei riversa più soldi di tutti nelle casse del proprio club per comparire sulla maglia, in un contratto che include anche l'intitolazione dello stadio e del nuovo centro sportivo.