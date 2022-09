SPEZIA, È caccia al nuovo ds: idee Freitas e Macià

In casa Spezia - riporta questa mattina Il Secolo XIX - prosegue il casting in dirigenza per trovare un nuovo responsabile dell'area tecnica, dopo il divorzio con Riccardo Pecini, in seguito ad una serie di divergenze sul fronte mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ieri Nishant Tella (uomo di fiducia della famiglia Platek) ha avuto contatti con Pedro Pereira che ha già lavorato in Italia, nella Fiorentina, e ha già svolto il ruolo di direttore tecnico e capo scouting (ora fa parte del team di agenti del gruppo Lian Sports, la scuderia di Fali Ramadani) ma si parla anche di Carlos Freitas, anche lui ex viola (ora ds al Seraing) ed Eduardo Macià. Tutti, dunque, ex dirigenti che di recente hanno lavorato a Firenze.