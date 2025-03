Spalletti punta su Kean e Raspadori in attacco per la sfida contro la Germania

vedi letture

Secondo quanto riportato da TMW, l'Italia di Luciano Spalletti, dopo le conferenze stampa odierne, sta svolgendo l'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani sera contro la Germania, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League. Il ritorno si disputerà a Dortmund, in Germania, domenica sera.

Per quanto riguarda la formazione provata da Spalletti nell'allenamento, l'undici scelto (con modulo 3-5-2) è il seguente: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. Spalletti ha deciso di schierare Moise Kean al fianco di Giacomo Raspadori in attacco, puntando sulla loro combinazione per mettere in difficoltà la difesa tedesca.