SOULÈ, Fatta con la Roma. Firmerà un quinquennale

Matias Soulè è ad un passo dalla Roma. I due club sono ai dettagli di un affare che potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 26 milioni di euro più quattro di bonus, di cui due facilmente raggiungibili. Bianconeri e giallorossi sono continuamente in contatto per mettere a posto le ultime particolarità dell'accordo come bonus e percentuale sulla futura rivendita. Per l'esterno argentino, la scorsa stagione in prestito al Frosinone, un contratto di cinque anni con ingaggio superiore ai due milioni di euro netti a stagione più bonus.