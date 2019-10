SOTTIL (SKY), Montella ci insegna calcio. Ribery...

EX VIOLA MIHAJLOVIC, IN OSPEDALE PROSEGUE LE TERAPIE (ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è rientrato in mattinata nel reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola, per la prosecuzione del programma di terapia cui è sottoposto. Lo conferma il policlinico. E' il... (ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è rientrato in mattinata nel reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola, per la prosecuzione del programma di terapia cui è sottoposto. Lo conferma il policlinico. E' il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Ottobre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi