SOTTIL, Niente finale: andrà in tribuna per un problema

© foto di Giacomo Morini

Problema dell'ultim'ora per Riccardo Sottil: l'esterno viola infatti - sulla base di quelle che sono le note fornite dalla Uefa - per la finale di questa sera contro il West Ham non va nemmeno in panchina. Probabile dunque un'indisposizione fisica. Secondo forfait nel giro di poche ore per Italiano, che dopo Castrovilli deve fare a meno anche del classe '99.