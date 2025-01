SOTTIL, La vittoria arriverà. Stiamo facendo ottime cose

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Napoli 0-3. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli sicuramente è una squadra fortissima e lottera fino alle ultime giornate di campionato per giocarsi lo scudetto o comunque per stare in quelle posizioni. Lo sapevamo, serve sempre massima attenzione contro questi giocatori e questi club. La Fiorentina comunque ha fatto una buona partita: siamo partiti forte e ci hanno tolto un gol, altrimenti cambiava la partita. Sono finezze, continuiamo a lavorare senza allarmismi. Siamo tranquilli, stiamo facendo ottime cose".

Vi è mancato il gol?

"Nel calcio ci sono gli episodi: basta un gol e cambia totalmente la partita. Con un gol si poteva riaprire: stasera è andata così, resettiamo e pensiamo alla prossima partita. Stiamo facendo un gran lavoro".

1 punto in 4 gare: c'è qualcosa da sistemare?

"Hai fatto 8 partite senza sconfitte e poi può esserci un calo. Sono sicuro che la vittoria arriverà, non c'è nessun caso".