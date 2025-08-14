Slot conferma Leoni al Liverpool: accordo raggiunto tra i Reds e il Parma

(ANSA) - LIVERPOOL, 14 AGO - Il manager del Liverpool, Arne Slot, ha confermato in conferenza stampa che il club campione d'Inghilterra ha raggiunto un accordo con il Parma per l'acquisto del difensore centrale Giovanni Leoni, 19 anni a dicembre. Slot non ha fornito le cifre dell'affare, ma la stampa inglese riferisce che il Parma riceverà 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro, di cui il 10% spetterà alla Sampdoria da cui il Parma prese un anno fa il giocatore) per questa grande 'promessa' del calcio italiano che ha giocato solo 17 partite di Serie A con il Parma. Il Liverpool ha già speso 260 milioni di sterline per gli acquisti di Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, per rinforzarsi ulteriormente dopo aver eguagliato il record del 20/o titolo inglese la scorsa stagione. Ma la partenza di Jarell Quansah per il Bayer Leverkusen ha lasciato Slot con solo tre difensori centrali tra i quali scegliere. Uno di questi, Joe Gomez, ha saltato gran parte del precampionato a causa di un infortunio, mentre permangono dubbi sul futuro di Ibrahima Konaté, a cui rimane solo un anno di contratto ad Anfield e non sembra intenzionato a rinnovare.

Da qui la decisione di puntare con decisione su Leoni. "I club hanno raggiunto un accordo, ma lui non ha ancora firmato per noi. Quando firmerà potrò entrare più nei dettagli", ha detto Slot in conferenza stampa prima della partita d'esordio del Liverpool in Premier League, domani contro il Bournemouth. Nonostante l'arrivo di Leoni, il Liverpool potrebbe aggiungere altri difensori centrali prima della fine del mercato, e si infittiscono le voci su un possibile arrivo del capitano del Crystal Palace, Marc Guehi, che è anche nazionale inglese. (ANSA).