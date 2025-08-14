L'agente di Parisi: "Fabiano sta bene a Firenze: vuole giocarsi le sue chances”

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha parlato della situazione di alcuni suoi assistiti attivi in Serie A durante un’intervista concessa a Chiamarsi Bomber. Tra i temi toccati, anche quello relativo all’esterno classe 2000 attualmente in forza alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: ““La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione.

Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia”.