Ecco il nuovo terzino destro del Milan: Athekame alle visite mediche

Il Milan ha il suo nuovo terzino destro. È atterrato oggi all'aeroporto di Linate il terzino classe 2004 Zachary Athekame, che si è subito diretto alle visite mediche per il nuovo club che lo acquista per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Il giocatore è stato seguito dai rossoneri per diverse settimane e nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca nella trattativa con lo Young Boys, club svizzero che per il suo cartellino riceverà un assegno da 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita da parte del Milan. Nell'ultima stagione in Svizzera il giocatore ha messo insieme un totale di 43 presenze con 1 gol e 3 assist.