Dalla Germania: la Fiorentina segue Mavropanos del West Ham

La sensazione è che anche per quanto riguarda la difesa, la Fiorentina possa provare a fare qualcosa in queste ultime settimane di calciomercato. Lo confermano alcuni movimenti che Pradè e Goretti stanno facendo in questi giorni legati a sondaggi per difensori in giro per l'Europa. Come per esempio Konstantinos Mavropanos: come riporta il portale fussballeuropa.com, la Fiorentina avrebbe preso contatti e starebbe seguendo il difensore di proprietà del West Ham con un passato in Bundesliga.

La pista non sarebbe ancora particolarmente concreta soprattutto perché il portale scrive che la società viola sta valutando il difensore greco solo in caso di addio di Comuzzo, ma conferma come non sia ancora tutto definito in vista dell'inizio della stagione per il club viola. Mavropanos ha un contratto con il West Ham United fino al 2028 e ha giocato 35 partite ufficiali (2.167 minuti) la scorsa stagione. L'attuale nazionale greco non è quindi stato titolare fisso.