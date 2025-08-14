Dal Brasile, il Vasco da Gama avanza per Ikoné: proposto un biennale con opzione
FirenzeViola.it
Il Vasco da Gama avanza per Ikoné. Secondo NTVascainos, profilo dedicato alle notizie sul club brasiliano, nelle ultime ore la trattativa sarebbe entrata nel vivo, con Fiorentina e Vasco che stanno già discutendo i termini economici del possibile passaggio del francese nel campionato brasiliano.
Adesso, si legge, il direttore sportivo Admar Lopes, che conosce Ikoné dai tempi del Lille, deve convincere il giocatore ad accettare la proposta bianconera che sarà inferiore rispetto all'attuale salario percepito in viola. La proposta del Vasco da Gama sarà di un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Addio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il 'no' di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Grazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
