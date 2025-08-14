Dal Brasile, il Vasco da Gama avanza per Ikoné: proposto un biennale con opzione

Dal Brasile, il Vasco da Gama avanza per Ikoné: proposto un biennale con opzioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 09:18Primo Piano
di Redazione FV

Il Vasco da Gama avanza per Ikoné. Secondo NTVascainos, profilo dedicato alle notizie sul club brasiliano, nelle ultime ore la trattativa sarebbe entrata nel vivo, con Fiorentina e Vasco che stanno già discutendo i termini economici del possibile passaggio del francese nel campionato brasiliano

Adesso, si legge, il direttore sportivo Admar Lopes, che conosce Ikoné dai tempi del Lille, deve convincere il giocatore ad accettare la proposta bianconera che sarà inferiore rispetto all'attuale salario percepito in viola. La proposta del Vasco da Gama sarà di un contratto biennale con opzione per il terzo anno