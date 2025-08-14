FirenzeViola Primavera e Japan University, Pioli ruota la squadra alla vigilia di Ferragosto. Stasera i big

vedi letture

La Fiorentina accelera in vista dell’esordio ufficiale in Conference League e lo fa con una giornata a tutto campo nel cuore del Viola Park. Stamattina la squadra di Pioli ha svolto un allenamento congiunto contro la Primavera di Daniele Galloppa, impegnata nei preparativi per l’esordio in campionato domenica alle 19 contro il Torino. Un test prezioso per i baby viola (che hanno perso 1-0), ma soprattutto - per la prima squadra -un’occasione per mettere minuti nelle gambe da parte delle seconde linee, molte delle quali già viste all’opera nella prima amichevole inglese contro il Leicester.

Oggi zero esperimenti

Pioli ha schierato un undici di giovani in cerca di spazio e di volti nuovi, tra cui Viti e Fazzini, dando continuità al lavoro di integrazione e valutazione in vista dei primi impegni ufficiali. Un modo per tenere alta la concentrazione anche tra chi parte leggermente più indietro nelle gerarchie, ma sarà chiamato a dare un contributo durante la stagione. Ma è soprattutto stasera che lo sguardo si sposterà sui titolari: alle 20, sempre al Viola Park, la Fiorentina affronterà la Japan University FA, formazione giapponese capace di fermare sul pari il Genoa pochi giorni fa. Sarà l’ultima amichevole ufficiale della pre-season e Pioli non sembra intenzionato a fare esperimenti: in campo ci saranno i "big", ovvero quelli visti in azione contro Nottingham Forest e Manchester United, con il 3-4-1-2 come modulo di riferimento.

Tanta curiosità

Riflettori puntati sul centrocampo, dove sarà riproposta la coppia Sohm-Fagioli, tra le note più interessanti del ritiro estivo. Il test odierno servirà per affinare meccanismi e automatismi in vista della gara di giovedì prossimo, quando i viola scenderanno in campo nell’andata dei playoff di Conference League contro la vincente tra Paksi e Polissya. In programma anche un’ultima tappa di preparazione domenica alle 18.30: si tratterà di un allenamento congiunto a porte chiuse contro il Viareggio, nel padiglione della prima squadra del Viola Park, per limare gli ultimi dettagli prima del debutto stagionale.