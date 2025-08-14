Calciomercato Beltran e Ikoné le priorità tra le uscite. Vice-Kean, la caccia continua

vedi letture

Torna il consueto appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.

Nodo Beltran

La Fiorentina tratta con lo Zenit per Beltran ma il giocatore non ha ancora aperto al trasferimento. I viola vogliono incassare una cifra simile a quella proposta dal Flamengo, ovvero 15 milioni di euro, per ora i russi non hanno raggiunto questa proposta ma con i bonus si potrebbe arrivare all'accordo. Gli stessi brasiliani non mollano e potrebbero alzare la posta col giocatore dopo il primo no degli scorsi giorni.

Ikoné, tocca a te!

Il Vasco da Gama tenta Ikoné. Il ds Admar Lopes, che ha conosciuto il francese nella sua esperienza al Lille, sta provando a convincerlo ad accettare i bianconeri. L'offerta sarebbe un biennale con opzione sul terzo ma la cifra sarebbe inferiore a quella percepita attualmente a Firenze. La cessione, con l'attaccante in scadenza nel 2026, sarebbe a titolo definitivo.

Vice Kean cercasi

La Fiorentina continua la ricerca di un attaccante. I recenti contatti col Rubin Kazan per Mirlind Daku sono stati confermati dallo stesso club russo. I viola potrebbero provare a fare un'offerta per il Nazionale albanese che ha costi decisamente inferiori rispetto a Ioannidis del Panathinaikos e a Piccoli del Cagliari.

Marì, occhio alla Grecia

Potenziali mosse anche in difesa con Pioli che ha chiesto un difensore veloce. Pablo Marì, centrale che il tecnico valuta come una riserva, potrebbe chiedere la cessione con Olympiacos e altre squadre straniere interessate allo spagnolo acquistato a gennaio per 2 milioni di euro.