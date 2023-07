SKY SPORT DE, United e Bayern monitorano Amrabat

Sky Sport Germania torna sull'interesse del Manchester United per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Come riportano i giornalisti tedeschi, lo United sta monitorando molto da vicino il mediano marocchino e anche se non siamo in una fase avanzata della trattativa, i primi contatti sono già stati avviati. Potrebbe diventare una questione molto calda nelle prossime settimane con il Bayern interessato al pari dello United pur non avendo ancora fatto nulla di concreto.

ManUtd is monitoring Sofyan #Amrabat very closely.



At this stage, it’s not advanced but first

talks took place. #MUFC



➡️ Understand, that it could become a hot topic later in this window.



He’s also on the list of FC Bayern. But nothing concrete at this stage. @SkySportDE… pic.twitter.com/oYayIB5DHq