SKY, Florenzi-viola: avviati i primi contatti. Le altre...

Una prima parte di stagione vissuta ai margini della Roma: solo 8 presenze in campionato, in panchina nelle ultime 4 giornate (è entrato in campo solo per 12’ nella vittoria contro l’Udinese) di Serie A, e una sola presenza (appena sei minuti contro il Borussia Monchengladbach) in Europa League. Alessandro Florenzi adesso riflette sul suo futuro. Se la situazione non cambierà, il calciatore classe 1991 potrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio: l’obiettivo di Florenzi infatti è quello di giocare con continuità, anche perché con poco spazio per mettersi in mostra rischia di perdere gli Europei. Su di lui c’è la Fiorentina, che ha già avviato i primi contatti: Florenzi che, inoltre, è al momento anche un’idea per Inter – a caccia di rinforzi da regalare a Conte durante il mercato invernale – e Lione, squadra allenata da Rudi Garcia, ex allenatore proprio della Roma. Lo riporta l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito.