SKY, Conferma: "Accordo tra la Fiorentina e Brekalo"

Lo raccontiamo da ieri, ora arriva anche la conferma: come riporta Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Josip Brekalo. Nonostante il pressing di tante squadre anche di Serie A, il classe '98 approderà a Firenze per essere a disposizione di Vincenzo Italiano quanto prima. Da capire quando potrà essere schierato dal tecnico viola, ma adesso gli indugi sono rotti: Brekalo è veramente ad un passo dal firmare con la Fiorentina.

