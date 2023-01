IND. FV, Brekalo a un passo: cifre e dettagli dell'affare

Come già anticipato, la Fiorentina è ai dettagli per Josip Brekalo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, il giocatore croato verrebbe a titolo definitivo con un contratto di 1.6 più bonus al giocatore fino al 2026. Al Wolfsburg andrà una cifra fissa di 1.5 milioni mentre è da definire ancora la possibile percentuale sulla futura rivendita, in base alla quale cambierebbe anche il valore dei bonus.