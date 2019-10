SIND.CAMPI, Stadio? Bella soluzione ma Nardella...

Con un post condiviso sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha così commentato gli ultimi sviluppi sulla vicenda stadio.

"Qualcosa si muove sullo stadio, e molti mi chiedono: e ora? Ora stiamo a vedere. Il percorso proposto ieri dal Sindaco di Firenze è un’opzione interessante, difficile e molto impegnativa ma interessante, la prima vera mossa dopo anni di rinvii, evidentemente nata anche sotto la nostra spinta.

Bene quindi, perché tutti noi tifosi speriamo si faccia fast e bene, per amore della Viola, e perché nessuno di noi ha mai lavorato contro Firenze ma solo per la Fiorentina.

La nostra proposta resta adesso in campo, la società approfondirà e seguirà tutti i passaggi con Firenze, noi restiamo a disposizione, e se alla fine lo stadio si farà, a Campi o a Firenze, sarà senz’altro un po’ per merito nostro.

Resta però attuale la necessità di superare il provincialismo dei confini e l’idea che ci siano territori a servizio di altri.

Le parole del sindaco di Firenze - che ogni tanto dimentica di essere anche quello della città metropolitana - hanno aperto un solco che non sarà facile ricucire.

Difficile battersi contro la collocazione in un territorio di funzioni di pregio e insieme spingere per collocarci tutte quelle scomode.

Il discorso andrà ripreso e noi restiamo più che disponibili a ragionare nell'ottica di uno sviluppo sostenibile per la città metropolitana, ma solo se sarà chiaro che non ci sono figli e figliastri, e che tutti meritano pari rispetto e dignità.

Forza Viola!".