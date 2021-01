SIND.B.A RIPOLI, Lavori al cs al massimo da febbraio

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato del progetto Viola Park. Ecco le sue parole sul futuro centro sportivo della Fiorentina: “Abbiamo aspettato tanto, non fa differenza aspettare un mese in più o in meno. Se poseremo la prima pietra a gennaio sarebbe una grande impresa, contando che parliamo di un progetto da oltre 80 milioni di euro. E’ un progetto molto ambizioso quello del presidente Commisso, solo il Tottenham, il Real e l’Ajax possono avere un centro sportivo così. Sarà un investimento enorme che spero possa essere realizzato in 12 mesi. Noi ora dobbiamo rilasciare i permessi a costruire, la variante urbanistica è stata fatta e pubblicata sul BURT. Due giorni fa è arrivato anche il progetto definitivo e al massimo entro febbraio rilasceremo il permesso a costruire, anche se i lavori in parte sono già iniziati alla Villa. Questo è un sogno per il nostro Comune ma è anche un regalo per tutti i tifosi. Questo centro sportivo può rappresentare qualche punto in più alla fine dell'anno, come amava spesso ripetere: per certi aspetti questo è un progetto anche più importante dello stadio”.