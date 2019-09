SGRÒ, Non si può discutere Chiesa. L'Atalanta...

L'ex giocatore dell’Atalanta, Marco Sgrò, ha parlato così in vista della gara tra la Fiorentina e la Dea: “L'acquisto di Ribery non è stato fatto per marketing. La Fiorentina ha fatto bene a portarlo a Firenze. Non si può discutere un giocatore come Chiesa. Non ce ne sono molti in giro di giocatori come lui. Secondo me la formazione di Montella può arrivare in Europa solo se trovano l’amalgama giusta in non molto tempo. Se i giocatori seguiranno al meglio l'allenatore allora la Fiorentina può togliersi delle belle soddisfazioni. Se l'Atalanta gira come deve diventa difficile da fermare. I viola dovranno stare attenti alla reazione post Champions".