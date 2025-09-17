Social

Settore giovanile, i 5 migliori gesti tecnici dell'ultimo weekend: la clip della Fiorentina

Oggi alle 12:36News
di Redazione FV

La Fiorentina ha lanciato un nuovo format social dedicato al settore giovanile: ogni martedì alle 14.30, all’interno di Coffee & Goals sui canali ufficiali viola, spazio alle top 5 del weekend con i migliori gol e le parate più spettacolari che si sono registrate all'interno del vivaio viola. Un modo fresco e diretto per valorizzare i talenti e coinvolgere la community online.

Ecco la clip con i contenuti di quest'ultimo weekend: