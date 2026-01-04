Serie A, Verona e Torino tra poco in campo. Ecco le scelte di formazione

Oggi alle 17:50News
di Redazione FV

Dopo la vittoria nel recupero della Fiorentina contro la Cremonese, la Serie A torna in campo alle 18:00 con Verona-Torino. Il Verona di Paolo Zanetti è chiamato alla vittoria per uscire dalla zona rossa e per rispondere alla viola, il Torino cerca risposte dopo la sconfitta, arrivata in casa contro il Cagliari. Ecco le formazioni delle due squadre:

Hellas Verona: Montipò; Bella-Kotchap, Nunez, Nelsson; Oyegoke, Serdar, Bernede, Ali-Musrati, Frese; Mosquera, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti.
Torino: Paleari; Ismajli, Coco Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams Simeone. Allenatore: Marco Baroni.