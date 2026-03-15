Harrison e una posizione da trovare, Ndour o Brescianini? I dubbi per domani

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Sulle sue colonne sportive, la Repubblica (ed. Firenze) si proietta sulle condizioni con cui la Fiorentina arriva allo scontro diretto di domani sera contro la Cremonese, in programma allo Zini alle ore 20:45. Anche per il quotidiano locale sono in forte dubbio le possibilità di vedere in campo Moise Kean, su cui verrà presa una decisione tra la rifinitura di oggi pomeriggio e le prime ore di domani.

Come scrive Repubblica, l'attaccante vuole esserci a tutti i costi ma c’è da convivere con il dolore alla tibia che anche ieri lo ha fatto lavorare a parte. Per il resto un ballottaggio a centrocampo tra Brescianini e Ndour, in rialzo, e in attacco, con Harrison che potrebbe lasciare spazio a Parisi con Gosens terzino. Altrimenti l’inglese giocherà alto nel tridente di attacco e l’ex Empoli in difesa.