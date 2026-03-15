Flachi sicuro: "Vincere a Cremona significherebbe tutto in chiave salvezza"

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Nella sua lunga intervista di oggi a La Nazione, in cui racconta il suo imminente sbarco in panchina, col corso da allenatore in via di conclusione a Coverciano, Francesco Flachi ha parlato anche di Cremonese-Fiorentina. In particolare, l'ex attaccante ha spiegato come giocherebbe la gara dello Zini se fosse lui al posto di Vanoli: "Con la consapevolezza che è davvero una partita decisiva. Vincere, mettere quattro punti di gap proprio sulla Cremonese, significherebbe tanto. Forse tutto nel discorso salvezza. Cosa direi da... allenatore, ai giocatori? Beh...".