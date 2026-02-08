Brutto infortunio alle Olimpiadi per Lindsey Vonn: l'abbraccio del Museo Fiorentina

Bruttissima caduta di Lindsey Vonn, a Cortina, durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali, oggi. La sciatrice americana è stata soccorsa sulla pista e portata via in elicottero. La gara è stata interrotta.

Mani davanti dagli occhi, un silenzio irreale a Cortina. Anche gli altorparlanti sono rimasti muti quando hanno visto una nuvola di neve rotolare sulle Tofane. Lindsey Vonn a terra, urla di dolore. Alla luce di questo brutto infortunio, il Museo Fiorentina ha voluto mandare un suo ideale abbraccio alla campionessa di sci, notoriamente simpatizzante per la Fiorentina: "Il Museo Fiorentina è vicino a Lindsay VONN, grande campionessa e tifosa viola che ha subito un nuovo infortunio oggi durante una discesa nelle Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Forza Lindsay riprenditi presto, un grande abbraccio da tutti noi!"