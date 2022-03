SERIE A, Sassuolo a valanga. Pari tra Bologna e Toro

Il Sassuolo asfalta il Venezia a casa sua e ora punta in alto: la squadra di Dionisi batte 4-1 i lagunari grazie ad una prestazione corale che ha portato in gol tutti gli attaccanti. Notte fonda per il Venezia che sprofonda in classifica, mentre i neroverdi si portano -4 dalla Fiorentina. Sull'altro campo Bologna e Torino impattano sullo 0-0.