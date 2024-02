SERIE A, Quattro big chiedono a Gravina campionato a 18

FirenzeViola.it

Iniziativa di quattro big della Serie A, Juventus, Milan, Inter e Roma (unica non rappresentata ma che aveva delegato gli altri club presenti), che hanno chiesto udienza a Gabriele Gravina che sta lavorando alla riforma del calcio, proponendo una riduzione del numero di squadre partecipanti al massimo campionato italiano da 20 a 18. Le parti fanno sapere - scrive il Corriere della Sera - in un clima e una discussione sereni. Si gioca troppo e il calendario internazionale, al quale le 4 sono molto interessate ovviamente, è molto invadente e comporta un tasso elevato di infortuni.In Lega però ci vorranno 14 voti per passare.