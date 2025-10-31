Genoa, nessun ribaltone in panchina: Diego Lopez conferma la fiducia a Vieira
Quella di oggi è stata una giornata di novità in casa Genoa, squadra ultima in classifica con tre punti alle spalle proprio della Fiorentina, sfociata poi ufficialmente nella risoluzione del contratto tra il Grifone e il direttore sportivo Marco Ottolini, subito sostituito da Diego Lopez. In bilico sembrava essere anche il futuro di Patrick Vieira che invece, come riportato da Sky Sport, rimarrà, almeno per la prossima partita, l’allenatore del Genoa.
Il confronto con il nuovo direttore, che si è anche rapportato con la squadra, non ha infatti portato al ribaltone, con Vieira che sarà quindi regolarmente in panchina nella prossima giornata, durante la quale i rossoblù, fermi a zero vittorie finora in Serie A, sfideranno il Sassuolo di Fabio Grosso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati