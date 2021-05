SERIE A, Pari di Saponara all'86': Verona-Spezia 1-1

Hellas Verona-Spezia termina in pareggio: 1-1 il risultato finale del primo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. I veneti, passati in vantaggio al 46' con un gol di Eddie Salcedo, si sono fatti rimontare all'86' da una rete siglata dall'ex viola Riccardo Saponara (su assist di un altro ex gigliato, Kevin Agudelo). Le due squadre guadagnano così un punto in classifica: il Verona figura decimo, mentre lo Spezia quindicesimo, a pari merito, almeno per il momento, con la Fiorentina.