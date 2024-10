SERIE A, Le formazioni ufficiali di Verona-Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida del Maradona tra Napoli e Como che ha aperto la settima giornata di Serie A, il venerdì di campionato continua al Bentegodi con il derby veneto tra Verona e Venezia. Sia gli scaligeri che i lagunari sono reduci da una sconfitta, contro il Como i gialloblu e contro la Roma gli arancioneroverdi. Le due formazioni in classifica sono distanti solamente due lunghezze, 6 punti per il Verona e 4 per il Venezia. Questa sera per entrambe potrebbe essere l'occasione giusta per portare a casa punti importanti verso la salvezza. Queste le scelte dei due allenatori:

HELLAS VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Livramento, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt.

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Coppola, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Sverko, Svoboda, Idzes; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

A disposizione: Oliveira, Grandi, Stankovic, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Andersen, Raimondo, Ellertsson, Carboni, El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.