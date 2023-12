SERIE A, Le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona

FirenzeViola.it

Non solo Fiorentina-Salernitana, alle 15:00 infatti allo Stadio Friuli di Udine scenderanno in campo l'Udinese padrone di casa e l'Hellas Verona, in quello che è un vero e proprio scontro salvezza e che metterà di fronte due fiorentini doc come Gabriele Cioffi e Marco Baroni. Queste le scelte dei due tecnici:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success

Hellas (3-4-2-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric