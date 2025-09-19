Serie A, le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari: seconda di fila da titolare per Sottil
Il quarto turno di Serie A è pronto a partire, con l'anticipo del venerdì delle 20:45 che metterà di fronte il Lecce di Di Francesco, a caccia dei primi tre punti della stagione, e il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Parma. Per la partita, che si giocherà al Via del Mare di Lecce, i due tecnici hanno scelto di schierare le seguenti formazioni, con l'ex viola Riccardo Sottil alla seconda consecutiva da titolare con la maglia del Lecce contro il suo ex Cagliari:
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Sala; Sottil, Stulic, Pierotti. All.: Di Francesco.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Belotti. All.: Pisacane.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati