Pisa, Gilardino a rischio. Juventus decisiva: sullo sfondo c'è Davide Ancelotti

Pisa, Gilardino a rischio. Juventus decisiva: sullo sfondo c'è Davide Ancelotti FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:51News
di Redazione FV

Futuro sempre più incerto quello di Alberto Gilardino al Pisa. L'ex tecnico del Genoa, dopo il pareggio ottenuto a Cagliari nell'ultimo turno che non ha cambiato di molto la situazione di classifica della formazione toscana rimasta sempre al penultimo posto in classifica con 11 punti, è finito sotto la lente di ingrandimento con la prossima partita contro la Juventus che potrebbe essere importante se non decisiva.

Secondo infatti quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sullo sfondo ci sarebbe la figura di Davide Ancelotti, liberatosi in questi giorni dal Botafogo.