SERIE A, Le formazioni ufficiali di Genoa-Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 si giocherà l'ultima partita in programma della 22esima giornata. A scendere in campo Genoa-Monza a rischio fino a qualche ora fa per il maltempo. I brianzoli cercano disperatamente punti per una già complicata salvezza mentre il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina domenica al Franchi, vuole allontanarsi invece dalla zona a rischio. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby, Pinamonti, Miretti. A disp. Sommariva, Stolz, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Cornet, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira

MONZA (3-4-3): Turati; Carboni, Izzo, D’ambrosio; Pedro Pereira, Akpa Akpro, Urbanski, Kyriakoupolos; Ciurria, Maldini; Caprari. A disp: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Bianco, Mota, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. Allenatore: Salvatore Bocchetti