L'AEK Atene gela il Franchi, la Repubblica-Firenze: "I viola delusi e fischiati"
La Repubblica-Firenze definisce la stagione della Fiorentina come quella degli obiettivi ridimensionati già a novembre. Dopo un campionato che doveva in estate portare la Fiorentina vicina alla zona Champions, salvo poi virare sulla salvezza, anche in Conference l’idea di vittoria finale deve lasciare il passo almeno alla qualificazione al turno successivo, non direttamente agli ottavi ma quantomeno ai play off, con un diciassettesimo posto su trentasei squadre che annacqua qualsiasi discorso di gloria e costringe a giocare e vincere le prossime due partite intanto per non uscire direttamente dalla competizione.
La Fiorentina perde la sua seconda gara di fila dopo Mainz, scivola in casa 0-1 con l’Aek Atene dopo una partita in cui tutte le piccole ma significative correzioni apportate da Vanoli sono state cancellate da novanta minuti negativi, insufficienti, con pochi tiri in porta, zero gioco, errori a tratti banali e una difficoltà cronica nel costruire qualcosa di significativo. Un ko nel gelo del Franchi e di fronte a pochi spettatori che certifica come la squadra sia ancora fortemente malata e non in via di guarigione come sembrava.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati