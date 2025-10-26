Serie A, Lazio in vantaggio a fine primo tempo contro la Juventus: decide Basic
FirenzeViola.it
Si è da poco concluso il primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Per il momento a condurre il match sono i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie alla rete segnata da Toma Basic, bravo a battere da fuori area con il sinistro Di Gregorio e ad approfittare di uno sciagurato retropassaggio di David. I bainconeri poi nel corso della prima metà di gioco hanno provato a reagire rischiando anche però di subire il secondo gol.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com