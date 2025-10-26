Serie A, Lazio in vantaggio a fine primo tempo contro la Juventus: decide Basic

Si è da poco concluso il primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Per il momento a condurre il match sono i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie alla rete segnata da Toma Basic, bravo a battere da fuori area con il sinistro Di Gregorio e ad approfittare di uno sciagurato retropassaggio di David. I bainconeri poi nel corso della prima metà di gioco hanno provato a reagire rischiando anche però di subire il secondo gol.