Serie A, la Juve batte il Lecce per 1-0: bianconeri terzi in classifica

Serie A, la Juve batte il Lecce per 1-0: bianconeri terzi in classificaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:45News
di Redazione FV

La Juventus ha battuto il Lecce per 1-0 nel quarto anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno avuto la meglio sui salentini, allo stadio "Via del Mare", grazie al gol siglato da Dusan Vlahovic al primo minuto della partita. Adesso la squadra di Luciano Spalletti è terza in classifica a 68 punti, uno in più del Milan che domani sera affronterà l'Atalanta. 